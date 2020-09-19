Bilindiği üzere emekli vatandaşlar yılda iki defa maaş zammı alırlar. Yılın ilk zammını memur ve işçiler ile birlikte yıl başında alan emeklililer maaşlarında ikinci zammı ise Temmuz ayında aldılar. Bu kapsamda vatandaşlar Ocak ayında yapılacak zammı beklemeye başladılar. 2021 Ocak ayı SGK-SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
TÜFE TAHMİNİ % 10.82
Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.
EMEKLİYE EK ÖDEME MÜJDESİ
2020'de pek çok kazanç elde eden emekliler, şimdi de gözünü 2021'e çevirdi. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakın takibe aldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketi, zam oranının ipuçlarını verdi. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 11.46 olarak çıktı. Buna göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 5.4 olarak gerçekleşecek.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta ise yüzde 0.86 olarak gerçekleşti. Zam oranının belli olması için geriye 4 veri kaldı. Emekliler, kesin zam oranını Ocak ayı başında öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak.
Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendisini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.