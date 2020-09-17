Konya'da ayçiçeği üretimi 10 yılda 7.5 kat arttı. Bu artışla Türkiye'nin 1 milyar 239 milyon dolarlık yağlı tohum ithalatından kurtulduğu, Konya çiftçisinin ayçiçeği üretiminden 10 yılda 9 milyar 230 milyon 550 bin lira ilave gelir elde ettiği hesaplandı. Konya'daki ayçiçeği üretimindeki katlanarak artışı tetikleyen ise hükümetin yağlı tohum üretimine verdiği desteğin yanı sıra, Torku'nun bölgede kurduğu ham yağ fabrikası oldu. TÜİK'in istatistiklerine göre; Konya'da 2009'da 40 bin 207 ton yağlık ayçiçeği üretimi yapılabilirken; Konya Şeker'in ham yağ fabrikasının üretime başladığı 2012'de bu rakam 210 bin 792 tona, 2019'da ise 298 bin 674 tona yükseldi. 2013'te 350 bin tonun üzerine de çıkan yağlık ayçiçeği üretimi, Konya'da 300 bin ton civarında bir ortalama üretim rakamına ulaşırken; bölgedeki üretim de 10 yıllık ortalamada 7.5 kat arttı.

İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

Üretimdeki bu artışla Konya, bu ürün ile özdeşleşmiş Tekirdağ'ın ardından ayçiçeği üretiminde Türkiye'de ikinci konuma yükseldi. 2019 verilerine göre; Tekirdağ 342 bin 299 ton üretim ile birinci, Konya 298 bin 674 ton ile ikinci sırada yer aldı. Konya Şeker'den yapılan açıklamaya

göre; Konya'da artan ayçiçeği üretimi ülke ekonomisine ithalatı daraltıcı etkisiyle 2012'den bu yana toplamda 1 milyar 239 milyon dolar döviz tasarrufu imkanı sağlarken, bu para bölge üreticisinin gelir hanesine eklendi. 2020'de Konya'da 270 bin ton civarında ayçiçeği rekoltesi beklenirken, üreticinin ayçiçeğinden desteklemeler dahil 1 milyar 296 milyon 810 bin lira gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Bölgede 2009'daki gibi 40 bin tonlar civarında üretim olsaydı, bu gelir ancak 192 milyon 120 bin lira olacak ve ülkemiz aradaki fark olan 1 milyar 104 milyon 690 bin liranın karşılığı 148 milyon 280 bin 530 dolarlık yağlı tohum ithalatı yapmak zorunda kalacaktı.

KONYA, TİCARETİN MERKEZİ OLDU

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in ülkenin ihtiyacı ile üreticinin yağlı tohum ekme arzusunu buluşturduğunu ve ham yağ fabrikası yatırımını hayata geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu: "2009'da 40 bin ton civarında olan üretim rakamı, yıllık 300 ton civarına çıktı. Bizim alımımız 100 bin ton civarında ancak bizim yaptığımız alımın 1.5 katı daha üretim artışı var. Bu ilave artış bu yatırımın çarpan etkisidir. Çünkü bölge ayçiçeği üretiminde merkez haline gelmiş, dolayısıyla ayçiçeği ticaretinin de merkezi olmuştur."