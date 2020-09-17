Dünyaya Türk mobilyası

12 milyar dolarlık üretim gücü ile dünyanın önemli mobilya üslerinden biri olan Türkiye, dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türk mobilya sektörü dünya ihracat sıralamasında 6 basamak birden yükselerek dünyanın en büyük 8'inci ihracatçısı oldu. Türkiye, 2019'da 2.9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14'üncü sıradan 8'inci sıraya yükseldi. Türkiye'nin hemen üstünde Kanada ve ABD bulunurken; İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Bu iki ülke ile aramızdaki fark çok azaldı. 2023 hedefimiz dünyanın en güçlü 5 mobilya ihracatçısından biri olmaktı. Türk mobilya sektörü olarak bunu başaracak güçte ve donanımdayız" dedi. Dünya mobilya pazarından halihazırda aldıkları payın yüzde 1.5 olduğunu da hatırlatan Güleç, dünyanın en önemli tedarikçilerinden biri olduğumuzu da vurguladı.