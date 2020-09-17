Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dünyaya Türk

    12 milyar dolarlık üretim gücü ile dünyanın önemli üslerinden biri olan , dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türk mobilya sektörü dünya ihracat sıralamasında 6 basamak birden yükselerek dünyanın en büyük 8'inci ihracatçısı oldu.

    Dünyaya Türk mobilyası

    12 milyar dolarlık üretim gücü ile dünyanın önemli üslerinden biri olan Türkiye, dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türk mobilya sektörü dünya ihracat sıralamasında 6 basamak birden yükselerek dünyanın en büyük 8'inci ihracatçısı oldu. , 2019'da 2.9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14'üncü sıradan 8'inci sıraya yükseldi. Türkiye'nin hemen üstünde ve ABD bulunurken; İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Bu iki ülke ile aramızdaki fark çok azaldı. 2023 hedefimiz dünyanın en güçlü 5 mobilya ihracatçısından biri olmaktı. Türk mobilya sektörü olarak bunu başaracak güçte ve donanımdayız" dedi. Dünya mobilya pazarından halihazırda aldıkları payın yüzde 1.5 olduğunu da hatırlatan Güleç, dünyanın en önemli tedarikçilerinden biri olduğumuzu da vurguladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Dünyaya Türk mobilyası
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri