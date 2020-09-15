Kazanç mutfakta

Türkiye son yıllarda gastronomisiyle de öne çıkıyor. Restoranlar ve oteller, iyi eğitimli ve yetişmiş aşçı ihtiyacı duyarken; piyasadaki bu açık özellikle gençler için mutfağı cazip hale getirdi. Artan bu ilgiyle birlikte bu alanda eğitim veren kurs ve okul sayısı da hızla çoğaldı. Mutfağa amatör olarak girip profesyonel olarak çıkmak isteyen gençler için artık pek çok okul bulunuyor. Şef maaşlarının CEO'larla yarıştığı sektörde yer almak isteyen gençler için ücretsiz eğitimlerin yanı sıra 274 bin liraya varan ücretlerle eğitim imkanları var. İşte bazı kurslar:

EĞİTİM ALANI GENİŞ

Mutfak Sanatları Akademisi'nde (MSA) profesyonel aşçılık eğitimleri 32 bin-54 bin 500, profesyonel pastacılık eğitimleri ise 31 bin-49 bin lira arasında bulunuyor. Barista, barmenlik & miksoloji, ekmekçilikfırıncılık ve yiyecek-içecek işletmeciliği gibi eğitimlerin ücreti ise 10 bin ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor.

4 AY DA 10.5 AY DA SÜRÜYOR

EKS Mutfak Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimleri stajsız 22 bin lira (4 ay), stajlı 23 bin lira (8 ay) ücretle veriliyor. 6.5 ay ya da 10.5 ay süren Chef & Owner Profesyonel Aşçılık Programı'nda ise ücret stajsız olarak 26 bin, stajlı 27 bin lira olarak belirlendi.

STAJ İMKANLARI VAR

ANKARA'DAKİ Golden Chef Mutfak Akademisi'nde uzun dönem aşçılık eğitimi stajsız 18 bin 500, stajlı 20 bin 500 lira.

900 SAAT KURS

Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Bleu işbirliği ile çeşitli sertifika programları düzenleniyor. Profesyonel mutfak programının öğretim ücreti 154 bin lira olarak belirlenirken; 180 saatlik bu eğitimi tamamlayanlara 'Diplome de Cuisine' belgesi veriliyor. 120 saatlik profesyonel pastacılık programının öğretim ücreti ise 136 bin lira. Bu eğitimi tamamlayanlar da 'Diplome de Pâtisserie' belgesinin sahibi oluyor. 9 aylık sürede eş zamanlı olarak mutfak ve pasta eğitimi almak da mümkün. 33 hafta (900 saat) süren ve 274 bin lira olan bu eğitimleri tamamlayanlar Grand Diplome alıyor.