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    • Ekonomi
    • 15.09.2020 Gazete
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    Ağaç dikene arazi devletten

    yapılacak özel ağaçlandırma projeleri için başvurular ay sonuna kadar sürecek. , 124 taşınmazı ağaçlandırma amacıyla kiraya verecek...

    Ağaç dikene arazi devletten

    Özel ağaçlandırma projeleri için arazi ve hibe desteği fırsatı devam ediyor. Devletin bu konuda sunduğu destekler göz kamaştırıyor. Para dergisinin haberine göre; bozuk ve açıklık vasıftaki devlet ormanlarında yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatları e-Devlet üzerinden Nisan ve Eylül aylarında gerçekleştirilebiliyor. Bu çerçevede Orman Genel Müdürlüğü, bozuk ve açıklık vasıftaki devlet ormanlarında yapılacak olan özel ağaçlandırma ve özel imar ihya projeleri için müracaatları e-Devlet üzerinden almaya devam ediyor. Başvurular ay sonuna kadar yapılabilecek. Ayrıca Hazine taşınmazları ağaçlandırma yapmak isteyenlere çok düşük bedellerle kiraya veriliyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 25 ilde 124 taşınmazı ağaçlandırma amacıyla kiralayacak. Kira bedeli ilk 5 yıl yüzde 50 indirimli olacak. 21 ilde ise 71 taşınmaz tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin binde biri olacak. Başvuru 18 Eylül'de sona erecek.

    HÜLYA GENÇ SERTKAYA

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