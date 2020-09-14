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    • Ekonomi
    • 14.09.2020 Gazete
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    Patronun oyununu yargıtay bozdu

    Vefat eden işçinin ailesine 'iş akdi öldüğü için değil, işyerinde gönül ilişkisi yaşadığı için fesh edildi' diyerek tazminat ödemeyen işverene kötü haber Yargıtay'dan geldi.

    Patronun oyununu yargıtay bozdu
    Vefat eden işçinin ailesine 'iş akdi öldüğü için değil, işyerinde gönül ilişkisi yaşadığı için fesh edildi' diyerek tazminat ödemeyen işverene kötü haber Yargıtay'dan geldi. 22. Hukuk Dairesi, ölen işçinin ailesine kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, işten çıkarma ve vefat tarihinin aynı olduğuna dikkat çekilerek, "Gönül ilişkisi sebebi ile bir soruşturma yürütülmekte ise de soruşturma bitirilmeden murisin öldüğü ve sözleşmenin ölüm ile son bulduğu kanaatine varılmıştır" denildi.
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