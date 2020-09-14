Patronun oyununu yargıtay bozdu

eden işçinin ailesine 'iş akdi öldüğü için değil, işyerinde gönül ilişkisi yaşadığı için fesh edildi' diyerek tazminat ödemeyen işverene kötü haber'dan geldi.ölen işçinin ailesine kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, işten çıkarma ve vefat tarihinin aynı olduğuna dikkat çekilerek, "Gönül ilişkisi sebebi ile bir soruşturma yürütülmekte ise de soruşturma bitirilmeden murisin öldüğü ve sözleşmenin ölüm ile son bulduğu kanaatine varılmıştır" denildi.