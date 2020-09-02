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    • Ekonomi
    • 02.09.2020 Gazete
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    oyun sektörü 2015'ten bu yana toplam 2.4 milyar dolar yatırım çekerken, bu alandaki girişimci sayısı da attı. Eğitim ve Destek Kurucusu , büyük yatırımların paralelinde Türk oyun geliştirici şirket sayısının 239'u bulduğunu ifade etti.

    Oyuna geldiler!

    Türk oyun sektörü 2015'ten bu yana toplam 2.4 milyar dolar yatırım çekerken, bu alandaki girişimci sayısı da attı. Eğitim ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, büyük yatırımların paralelinde oyun geliştirici şirket sayısının 239'u bulduğunu ifade etti. Devlet tarafından ciddi şekilde destek alma potansiyeli olan bu geliştiricilerin, 'store' olarak adlandırılan oyun dağıtım mecralarına yönelik komisyonlar için destek alabildiğini aktaran Şenel, şu bilgiyi verdi: "Oyun sektörü, ülkemize yabancı sermaye çekmeye devam ediyor. Oyun geliştirmek isteyen girişimciler veya profesyoneller teşviklerle destekleniyor. Desteklerden doğru şekilde faydalanan girişimler, kısa sürede daha hızlı yol alarak, işlerini büyütebiliyor."

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