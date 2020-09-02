İTÜ Çekirdek'e yatırım yağdı

İTÜ ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'te yıl başından bu yana 15 girişim 20 milyon lirayı aşan yatırım alma başarısını gösterdi. Böylece İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde bu yılın ilk 7 ayında yapılan yatırımlar; 2019'un aynı döneminde yapılan yatırımları 4'e katladı. İTÜ ARI Teknokent'in Direktörü ve İTÜ Çekirdek'in kurucusu Arzu Eryılmaz, "Küresel çapta etkisini gösteren pandemi süreci kuşkusuz tüm dünyadaki şirket ve girişimcileri derinden etkiledi. Ancak bu süreçte Türkiye'nin teknoloji üreten pek çok girişiminin duraksamadan ürünlerini geliştirmeye devam ettiklerini gördük. Çok çevik hareketle ürün ve hizmetini pivot eden birçok girişim de oldu. Girişimcilerin bu çabalarının boşa çıkmadığını görüyoruz" dedi.