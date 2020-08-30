Temassız kartlar dolandırıcıların hedefinde! Hırsızlığa dikkat...

Kredi kartlarına tanımlanan temassız ödeme özelliği özellikle pandemi döneminde vatandaşlar için büyük kolaylık sağladı. Bankalar buradaki limitleri artırırken sistem dolandırıcıların da radarına girmeye başladı. Özellikle toplu taşıma araçlarında ve kalabalık yerlerde vatandaşların cüzdan ve çantalarına yaklaştırılan POS cihazlarıyla para çekildiği iddia ediliyor. Bu yöntem çok yaygın olarak kullanılmasa bile POS cihazların parayı çekme özelliği bulunuyor.

BUNLARA DİKKAT

● TEMASSIZ yapılan her işlem kayıt altına alınıyor. Size gelen ekstreleri tek tek inceleyin

● BANKANIZLA temasa geçerek yaptığınız her işlemin anında size SMS ile bildirilmesini sağlayın

● ŞÜPHELİ bir harcama görünürse bunu bankaya bildirin. POS cihazları belli işletmelere verildiği için anında bulunabilir

● KALABALIK yerlerde yanınıza yaklaşan biri POS cihazını çalıştırırsa mutlaka bir 'bip' sesi duyarsınız. Buna duyarlı olun.

● İŞLEMİN yapılması için kartın en az 4 cm yaklaşması gerekiyor.