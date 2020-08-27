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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 Gazete
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    Kişiye özel üretim

    'ın  ilçesinde yaşayan 'nin yaptığı ilgi görüyor. Bir arkadaşının yönlendirmesi ile tanıştığı kitre bebek yapımında 10 yılı geride bırakan Kestane, açtığı atölyede üretimlerini sürdürüyor.

    Kişiye özel üretim

    Tokat'ın ilçesinde yaşayan Türkan Kestane'nin yaptığı ilgi görüyor. Bir arkadaşının yönlendirmesi ile tanıştığı kitre bebek yapımında 10 yılı geride bırakan Kestane, açtığı atölyede üretimlerini sürdürüyor. Tanınmış karakterlerin yanı sıra talep eden kişilerin kitre bebeklerini yaptığını anlatan Kestane, "Kitre bebekte karakter yapımı sıradan bir yüz yapmaktan oldukça zor. Kişiye özel kitre bebekler ilgi görüyor" şeklinde konuştu. Her aşaması el işçiliği olan kitre bebek yapımında, çok fazla malzeme kullanıldığı için maliyetin yüksek olduğunu vurgulayan , bir bebeğin yapımının 2 hafta ile 1 ay arasında sürdüğünü, fiyatların ise 200 liradan başladığını aktardı.

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