Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor? Özel sektöre esnek çalışma var mı? Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurumlarında yeni önlemler devreye giriyor. Çalışanların sağlığını korumak amacıyla "esnek çalışma" modeli geliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan genelgede, kamuda esnek çalışmanın kimleri kapsadığı açıklandı. Özel sektör çalışanları da özel sektöre esnek çalışma var mı sorusuna yanıt aramaya başladı.
KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSIYOR?
Genelgede şöyle denildi:
* COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla;
* Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.
* Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.
* Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.
* Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.
* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.
* Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.
* İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.
ÖZEL SEKTÖRE ESNEK ÇALIŞMA VAR MI?
Özel sektör çalışanları için henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Özel sektörde çalışanları normal düzende çalışmaya devam ediyor. Evden çalışma ise kurum opsiyonunda bulunuyor.
ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?
İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin yeni Genelge.