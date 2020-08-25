Katılım Sağlık hamlesi

Katılım Sağlık markasıyla sağlık kategorisinde iddialı bir çıkış yapan Katılım Emeklilik, 2020'nin ilk yarısını faizsiz sağlık sigortaları arasında yüzde 50'lik pazar payıyla lider kapattı. Kısa süre önce kurulmasına rağmen sağlık sigortalarından faydalanan kişi sayısını 24 bin kişiye ulaştıran Katılım Sağlık, 32 milyon lira prim üretti. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Altıncı yılımızda BES'in yanı sıra katılım sigortacılığı tarafında da büyümeye devam ediyoruz. Son olarak sağlıkta faizsiz tarafın öncüsü olduk" dedi. Katılım Emeklilik'in BES tarafında 3 milyar 216 milyon lira fon büyüklüğü, 725 bin BES, 175 bin de sigorta sözleşmesi sayılarına ulaşarak istikrarlı büyümesine devam ettiğini belirten Ayhan Sincek, "Sağlıkta da diğer branşlarımızda olduğu gibi kısa sürede çok iyi sonuçlar elde ettik" şeklinde konuştu.