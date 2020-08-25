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    • Ekonomi
    • 25.08.2020 Gazete
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    hamlesi

    markasıyla sağlık kategorisinde iddialı bir çıkış yapan , 2020'nin ilk yarısını faizsiz sağlık ları arasında yüzde 50'lik pazar payıyla lider kapattı.

    Katılım Sağlık hamlesi

    Katılım Sağlık markasıyla sağlık kategorisinde iddialı bir çıkış yapan Katılım Emeklilik, 2020'nin ilk yarısını faizsiz sağlık ları arasında yüzde 50'lik pazar payıyla lider kapattı. Kısa süre önce kurulmasına rağmen sağlık sigortalarından faydalanan kişi sayısını 24 bin kişiye ulaştıran Katılım Sağlık, 32 milyon lira prim üretti. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Altıncı yılımızda 'in yanı sıra katılım sigortacılığı tarafında da büyümeye devam ediyoruz. Son olarak sağlıkta faizsiz tarafın öncüsü olduk" dedi. 'in BES tarafında 3 milyar 216 milyon lira fon büyüklüğü, 725 bin BES, 175 bin de sigorta sözleşmesi sayılarına ulaşarak istikrarlı büyümesine devam ettiğini belirten , "Sağlıkta da diğer branşlarımızda olduğu gibi kısa sürede çok iyi sonuçlar elde ettik" şeklinde konuştu.

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