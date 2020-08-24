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    • Ekonomi
    • 24.08.2020 Gazete
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    Normal çalışmaya dönene 868 TL

    , ı destekleyen adımlarına normalleşme sürecinde de devam ediyor. Bu kapsamda iş hayatında normalleşmeye geçen işverenler destekleniyor.

    Normal çalışmaya dönene 868 TL
    Hükümet, ı destekleyen adımlarına normalleşme sürecinde de devam ediyor. Bu kapsamda iş hayatında normalleşmeye geçen işverenler destekleniyor. Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık'ı geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. İşçiler için işçi başına aylık 868,19 lira prim desteği veriliyor. Kısa süre önce yasalaşarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre; , bu süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatabilecek.
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