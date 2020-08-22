Devletten milyonlara şefkat eli! 43 farklı sosyal yardım programı ile destek sağlanıyor...





Dezavantajlı vatandaşlara devletin 'şefkat eli' uzanıyor. 43 farklı sosyal yardım programı uygulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor. İşte sağlanan desteklerden bazıları:



● YAŞLIYA 711 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 711,50 lira maaş bağlanıyor.



● PRİM DEVLETTEN: Hane içinde kişi başı geliri 981 liranın altında olanların Genel Sağlık Sigortası primini devlet ödüyor.



● DUL KADINA 650 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara aylık 325 lira olmak üzere 2 ayda bir 650 lira veriliyor.



● DOĞUM YAPANA 600 TL: Doğan her çocuk için bir kerelik ödeme yapılıyor. Tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira.



● İKİZ ÇOCUĞA 300 TL: 'Çoklu Doğum Yardımı Programı' kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ailelere çocuk başına 150 lira ödeniyor. Ödeme 2 ayda bir hesaplara aktarılıyor.



● 106 TL ELEKTRİK DESTEĞİ: Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri karşılanıyor. Ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ile 106 lira arasında destek veriliyor.