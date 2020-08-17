Özel servis kavgası

Coronavirüs süreciyle birlikte yüz yüze eğitimin yerini alan uzaktan eğitimin bir süre daha devam etmesi kararlaştırılırken, özel okullar ve veliler arasında başlayan ücret tartışması büyüyor. Geçen yılın ücretini tam ödeyen, hâlâ servis ve yemek ücretlerinde para iadesini alamayan veliler, yeni öğretim yılında 21 Eylül'e kadar yüz yüze eğitim yapılmayacağının açıklanmasının ardından fiyatlarda indirim talep etti. İndirim beklerken zamla karşılaştıklarını belirten veliler, "Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin ücreti aynı olamaz. Ücretler düşürülsün" çağrısı yapıyor. İşte velilerin görüşleri:

"MALİYETLERİ DÜŞTÜ"

Geçen yılın yemek ve servis ücretlerini peşin ödemiştik. Ancak okula gidilmeyen 3 aylık süre oldu. Bu sürenin yemek ve servis ücretlerini hâlâ geri alamadık.

Online eğitime örgün eğitim parası ödemek istemiyoruz.

Halâ geçen yıldan alacaklıyız. Buna karşın okulumuz yeni yılın ücretine üst limitten zam yaptı. Uzaktan eğitim okulların maliyetlerini düşürdü. Kırtasiye, maaş, elektrikgaz giderleri azaldı. Şimdi uzaktan eğitime bir süre daha devam edileceği belli olduğuna göre ücretlerde indirim istiyoruz.

Yüz yüze yerine uzaktan eğitim yapılıyorsa zam değil indirim olmalı. Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin ücreti aynı olamaz. Geçen yıldan da alacağımız var. Yüzde 50'ye varan indirim istiyoruz.

Bazı okullar geçen yıl için servis-yemek ücreti iadesi yaptı ancak biz bir gelişme kaydedemedik. Üstelik bu yıl için de fiyatlar zamlı. Okula "Uzaktan eğitim bir süre daha sürecek. İndirim yapın" dedik, "Beğenmiyorsanız, başka okula gidebilirsiniz" yanıtı aldık.