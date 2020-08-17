



Uzmanlar, bu konuda bazı tavsiyelerde bulunuyor:



Seçtiğiniz hisse senedinin hangi sektörde olduğuna mutlaka bakın.



Ait olduğu sektörde öncü hisseler daha çok kazandıracaktır.



Seçtiğiniz sektörün o dönemde ön planda olması doğru tercih yaptığınızı gösterir.



Sektörel gelişmeleri takip edip trend olan alanlara yatırım yapabilirsiniz.



Yatırımınızı farklı sektörlerdeki hisse senetlerine dağıtırsanız riskiniz de azalacaktır.



Mutlaka ekonomi haberlerini takip etmeli, sektörel ya da şirket bazındaki gelişmelerden haberdar olmalısınız.



Geleceği olan sektörler için de orta-uzun vadeli yatırımlar yapabilirsiniz.