Borsada yatırım yapanların en çok merak ettikleri konulardan birisi de hisse senedini nasıl seçecekleri oluyor. Burada uzmanlar, yeni yatırımcılara bildikleri şirketlerle başlamaları önerisinde bulunuyor. Çünkü bildiğiniz şirketi incelemeniz, ne zaman faaliyet yaptığını, nasıl kazandığını, hangi yatırımları gerçekleştirdiğini takip etmeniz kolay olacaktır. Ancak uzmanlar, hisse senedi kadar, sektör seçimlerinin de önemine dikkat çekiyor.
Uzmanlar, bu konuda bazı tavsiyelerde bulunuyor:
Seçtiğiniz hisse senedinin hangi sektörde olduğuna mutlaka bakın.
Ait olduğu sektörde öncü hisseler daha çok kazandıracaktır.
Seçtiğiniz sektörün o dönemde ön planda olması doğru tercih yaptığınızı gösterir.
Sektörel gelişmeleri takip edip trend olan alanlara yatırım yapabilirsiniz.
Yatırımınızı farklı sektörlerdeki hisse senetlerine dağıtırsanız riskiniz de azalacaktır.
Mutlaka ekonomi haberlerini takip etmeli, sektörel ya da şirket bazındaki gelişmelerden haberdar olmalısınız.
Geleceği olan sektörler için de orta-uzun vadeli yatırımlar yapabilirsiniz.
BU HİLELERE ALDANMAYIN
Borsa dolandırıcılarının en çok kullandıkları mecralar sosyal medya oluyor. Burada hisse tavsiyesi veren bu dolandırıcılar küçük yatırımcının parasına göz dikiyor. Bu kişiler önce kendileri bir hisseye yatırım yapıyor. Daha sonra bu hisse senedini sosyal medyada tavsiye ederek küçük yatırımcının almasını sağlıyor. Fiyatını böylece yükselttiği hisse senedini satıp para kazanıyor. Küçük yatırımcı ise yüksek fiyattan aldığı hisse senedinin ucuzlamasıyla zarar ediyor.