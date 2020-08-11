Girişimci olmak isteyen gençleri fikirlerini hayata geçirmeleri için Yıldız Kuluçka'ya davet ettiklerini söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, kapsamlı destekler sunduklarını belirtti

Yıldız Kuluçka'da bulunan girişimcilere hem ön kuluçka hem de kuluçka programında bulunma imkanı tanıdıklarını vurgulayan Prof. Dr. Güner, şunları kaydetti: "Bu programlarda girişimcilere fikrin oluşumundan fon bulunmasına, projenin yazımı, yönetimi ve yürütülmesinden paydaşların bir araya getirilmesine kadar fikri, sinai hakların yönetimi, bunların ekonomik katkıya dönüşmesi, ticarileştirilmesi konularında destekler sunuyoruz. Ücretsiz ofis, mentorluk, eğitim, ulusal ve uluslararası fonlara yönlendirme, yatırımcı görüşmeleri sağlama, prototip atölyesi kullanımı gibi destekler sunarak şirketlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz."