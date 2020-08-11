Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle nakit harcama yapmak istemeyen vatandaşlar kredi kartına yüklendi. Son bir haftada 17 milyar lira kredi kartı harcaması yapıldı. Harcamaların çoğu ise internet üzerinden yapılırken gıda alımı 111 milyon lira arttı. Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kredi kartı kullanıcılarına önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar… Bankalardan gelen limit artırma teklifleri başlarda cazip gelse de, bilinçli olarak yapılmayan kredi kartı harcamaları ciddi borçlanmaya neden olabilir. Katlanarak daha da büyüyen ve ödenmeyen borçlar ise kişileri ekonomik olarak çöküntüye uğratmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Kredi Kartı Limit Düşürme İçin Yapılması Gerekenler
Bankalardan gelen limit artırma teklifleri başlarda cazip gelse de, bilinçli olarak yapılmayan kredi kartı harcamaları ciddi borçlanmaya neden olabilir. Katlanarak daha da büyüyen ve ödenmeyen borçlar ise kişileri ekonomik olarak çöküntüye uğratmaktadır. Yine zamanında ödenmeyen kredi kartı borçları, daha sonra gerçekleştirilecek kredi taleplerinin sonucunu da direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle kredi kartı kullanırken limitinin sıkıntıya neden olmayacak düzeyde olmasına özen gösterilmelidir. Eğer limit, ödenebilecek miktarın üzerindeyse düşürülebilir. Limit düşürme için yapılması gerekenler ise oldukça basittir.
Kredi Kartı Borcunuz Varsa Ödemelisiniz
Kredi kartı ödemelerinde sıkıntı çeken birçok kişi, limitini bütçesine uygun olarak düşürerek bu problemden kurtulmaktadır. Kredi kartı limit düşürme için yapılması gerekenler ise birkaç adımdan ibarettir. Bunun için tüm bankalar müşterilerine yol göstermekte ve yardımcı olmaktadır. Fakat kredi kartı limitin düşürülebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi, kişinin kredi kartı borcunun bulunmamasıdır. Çünkü eğer kredi kartı borcu mevcutsa, bu durumda kart limitinin düşürülmesi için yapılan başvuru geri çevrilecektir.
Otomatik Limit Artırma Talimatını İptal Ettirmelisiniz
Kredi kartı limiti, müşterilerin bankalara verdikleri talimatlar doğrultusunda düzenli olarak arttırılabilmektedir. Bu nedenle eğer daha önce otomatik limit artırma talimatı verdiyseniz, kredi kartı limit düşürme işlemi için bu talimatın iptal etmesini talep etmelisiniz. Bu işlem sonrasında bankalar, müşterilerinin bilgisi ve onayı olmadığı sürece limit artırımı yapmamaktadır.
İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...
* Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın
* Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını mümkünse borcun tamamını ödeyin
* Gelen Ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın
* Kartınızdan nakit çekmeyin
* Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın
* Hem taksitle ürün alıp hem de asgari ödeme yaparsanız aldığınız malın fiyatı iki katını geçer unutmayın
* Bankaya değil eşe dosta borçlanın
* İdari takipteyseniz bankanızdan kaçmayın mutlaka konuşun
*Kart borcunuzu düşük faizli tüketici kredisi alarak kapatabilirsiniz
* Hakkınızda icra takibi başlamışsa yüksek faizlere itiraz edin. Bir hukukçudan destek alabilirsiniz
* Fazla kart fazla sorun demektir. Tek bir kart en fazla iki kart taşıyın. Her ikisinin toplam limiti gelirinizi aşmasın
Bankanız ile Telefon Bankacılığı Üzerinden İletişime Geçebilirsiniz
Kredi kartınızın limitini düşürmek için bankanızın telefon bankacılığı üzerinden iletişim kurabilir, kart limitinin düşürülmesi için gerekli bilgileri verebilirsiniz. Yine dilerseniz banka şubesini ziyaret ederek dilekçe yardımı ile başvuru yapabilirsiniz. Fakat günümüzde pek çok banka, limit düşürme taleplerini telefon bankacılığı üzerinden almaktadır. Eğer telefon bankacılığı üzerinden herhangi bir işlem yapılamıyorsa, söz konusu bankanın şubesine gidilmesi önerilmektedir.
Müşterilerin limit düşürme talebi sırasında bankalar, müşterilerine tekrar düşünmeleri konusunda ısrarcı davranabilirler. Hatta bu süreç biraz uğraştırıcı dahi olabilir. Bu noktada istikrarlı davranmanız, limit düşürme işleminin bir an önce başlatılması için yardımcı olacaktır.
Tüm bunların yanında kart limitinizi yükseltme ve düşürme işlemlerinizi bütçenizi göz önünde bulundurarak yapmanız oldukça önemlidir. Bu sayede ileride yaşayacağınız maddi sorunlardan korunmuş olursunuz.