Kartınızdaki para bir anda yok olabilir! Vatandaş şaşkına döndü! Çok önemli uyarı geldi!



"Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olması gerekmektedir. Gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır.



Ayrıca, teklife ilişkin reklam ve ilanda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin aranarak veya internet ortamında sorgulanarak teyit edilmesi faydalı olacaktır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olup olmadığının, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunun www.kulturturizm.gov.tr ve https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html adreslerinden, seyahat acentalarına ilişkin bilgilerin ise www.tursab.org.tr internet adreslerinden sorgulanması önem taşımaktadır. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğini ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olduğunu kontrol etmesi, özellikle sosyal medya veya kısa mesajla iletilen reklamlar üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesini tercih etmesi gerektiği değerlendirilmektedir."