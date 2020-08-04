TBMM'ye bir kanun teklifi geldi ve uzman erbaş ile sözleşmeli er erbaş için düzenleme yapılacağı açıklandı. Söz konusu kanun teklifinde yeni alımlara dair cümle adayları sevindirdi. Söz konusu maddede yeni uzman erbaş ve sözleşmeli er alımının teşvik edileceği cümlesine yer verildi. Er ile erbaşlara hafta sonu izni ile akşam izinleri verilecek olması nedeniyle eksik olacak ve yeni alımlar yapılacak. 6 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 3 Ağustos'ta sona erdi. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI BİTTİ
Başvurular 6 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirildi
MSB, daha önce yaptığı açıklamada açıktan uzman erbaş alımlarının 2023 yılına kadar durdurulduğunu söyledi. Açıklamada alımlarından 2023 yılına kadar askerler arasından yapılacağına yer verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş uzman onbaşı olmak isteyenler , sözleşmeli er alımına müracaat ederek meslek içinden yapılacak alımlarla uzman erbaş onbaşı olabilir.
Şartları taşıyan adaylar astsubay ve subaylığa kadar yükselebilecek.
ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER
Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,
Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak
PERTEM DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından yayımlanan duyuruda adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerektiğine yer verildi:
- Türk vatandaşı ve erkek olmak,
- En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
- Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),
- Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, (6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, (7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak