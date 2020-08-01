2020 Ağustos ayı KPSS'li KPSS şartsız sınavsız kamuya memur ve personel alım başvuru şartları nedir? Ağustos ayı ile birlikte bir çok bakanlık ve kamu kurumu binlerce memur personel alıyor. Alımlar KPSS ile ve KPSS siz olarak yapılıyor. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Kamuya alım yapacak kurumlara başvurular, kurumların belirlediği tarih içerisinde yapılmaktadır. Buna göre kurumun belirlediği tarih dışında yapılacak başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar.
ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL NİTELİKLER:
Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır.
Eğitim Şartı: Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar. Buna göre adayların en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile, Lise mezunu, Önlisans Mezunu veya Lisans mezunu olmaları gereklidir. Bunun dışındaki kamu kurumlarına başvuru yapacak adaylar en az lise mezunu veya en az önlisans mezunu olmak zorunludur. Lisans mezunlarından, 4 yıllık eğitim veren alımımı yapılacak ilgili alan için eğitim görmüş veya buna denkliği olan ve YÖK onaylı yurtdışı yükseköğretim kurumlarına mezun olmuş olmaları gereklidir.
Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamlamış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı ile alım yapmaktadırlar. yaş şartları gennelikle ilanın yayımlandığı tarihten veya son başvuru gününe göre hesaplanmaktadırlar.
YDS Şartı: Bazı kamu kurumları adaylardan alımı yapılacak alan için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dİl Sınavından ingilizce veya diğer dillerden puan almış olmak şartı arıyorlar. YDS şartı her ilan için geçerli olmayıp buna ilanın detaylarından ulaşabilirsiniz.
AĞUSTOS AYI MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI
Demirözü Belediyesi
KPSS Niteliği: KPSS 60
Alım Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 25/08/20
Cizre Belediyesi
KPSS Niteliği: KPSS 65
Alım Sayısı: 20
Son Başvuru Tarihi: 31/08/20
Erciyes Üniversitesi
KPSS Niteliği: KPSS 60
Alım Sayısı: 269
Son Başvuru Tarihi: 31/07/20
Gazi Üniversitesi
KPSS Niteliği: KPSS 60
ASELSAN
62 Kamu Kurumu
Alım Sayısı: 7235
Zara Belediyesi
KPSS 55
Alım Sayısı:1
Son Başvuru Tarihi: 07/08/20
İstanbul Sultangazi Belediyesi
KPSS 60
Alım Sayısı:15
Son Başvuru Tarihi: 10/08/20
Doğaka ve FKA
Alım Sayısı:10
Son Başvuru Tarihi: 10/08/20
Jandarma
KPSS Niteliği: Yok
Alım Sayısı:1300
Son Başvuru Tarihi: 03/08/20
KVKK
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 24
Son Başvuru Tarihi: 14/08/20
MSB ( Sözleşmeli Er )
KPSS Niteliği: Yok
Hayrabolu Belediyesi
KPSS Niteliği: KPSS 60
Alım Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 07/08/20
Yenikent Belediyesi
KPSS Niteliği: KPSS 55
Alım Sayısı: 9
Son Başvuru Tarihi: 07/08/20
Karatay Belediyesi
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 15
Son Başvuru Tarihi: 14/08/20
Gebze Belediyesi
KPSS Niteliği: KPSS 65
Alım Sayısı: 45
Son Başvuru Tarihi: 09/09/20
Gazipaşa Belediyesi
KPSS Niteliği: KPSS 60
Alım Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 21/08/20
Eyüpsultan Belediyesi
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 25
Son Başvuru Tarihi: 21/08/20
Yıldırım Belediyesi
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 30
Son Başvuru Tarihi: 28/08/20
JSGA
KPSS Niteliği: Yok
Alım Sayısı: 5
Son Başvuru Tarihi: 10/08/20
TÜRKPATENT
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 120
Son Başvuru Tarihi: 09/08/20
Kültür ve Turizm Bakanlığı
KPSS Niteliği: Yok
Alım Sayısı: 19
Son Başvuru Tarihi: 04/08/20
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