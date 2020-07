2020 yılı Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birçok kurum tatile girdi. BİM'den alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda hangi günler marketin kapalı olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. BİM Türkiye'nin her bölgesindeki şubesinde aynı çalışma saatlerini uyguluyor. BİM kaçta açılıyor? 2020 BİM bayramda kaç gün kapalı? Sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir.