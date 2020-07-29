BİM ve A101 market Kurban Bayramı indirimli aktüel ürünler kataloğunda yine yok yok. Bu anlamda Bim ile A101 marketler, her haftanın belirli günlerinde çok sayıda üründe indirime gidiyor. Dillerden düşmeyen ''Harca Harca Bitmez'' sloganıyla başlayan A101 müşterisine sunduğu kaliteli ve hesaplı ürünler ile başarısını devam ettiriyor. Ayrıca her haftanın Cuma günü indirim günleri düzenleyen Bim marketler, bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle indirimli ürünleri 29 Temmuz günü satışa sunulacağını duyurdu. İşte BİM ve A101 market Kurban Bayramı indirimli aktüel ürünler katalogu ve indirimli ürünler listesi detayları
Bim ve A101 den Kurban Bayramı öncesi büyük indirimler.
Bim ile A101 marketler, her haftanın belirli günlerinde çok sayıda üründe indirime gidiyor. 2020 yılı Kurban Bayramı 31 Temmuz günü başlayacak. Bayram öncesi iki market, çok sayıda üründe indirime gideceğini duyurdu. Biz de bu yazımızda iki marketin bayram öncesi indirimlerine yer verdik.
BİM MARKETLER 29 TEMMUZ KATALOĞU
Her haftanın Cuma günü indirim günleri düzenleyen Bim marketler, bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle indirimli ürünleri 29 Temmuz günü satışa sunulacağını duyurdu. Bim 'in indirimli ürünleri şu şekilde;
Volta Kick Katlanabilir Elektrikli Scooter 1999 TL
Dijitsu 65″ Ultra HD Smart Led TV 3699 TL.
Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör 159 TL.
Büyük Boy Nostaljik Radyo 159 TL.
Bluetooth Kulaklık 49,90 TL.
64GB USB Bellek 59,90 TL.
Şarjlı Masa Üstü Vantilatör 69,90 TL.
Taşınabilir Şarj Aleti 69,90 TL
Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99,90 TL
Skymaster Corby Drones Smart Drone 199 TL
Ahşap Kollu Metal Sandalye 119 TL
Gaming / Çalışma Masası 249 TL
Fakir Saç Düzleştirici 69,90 TL.
Fakir Erkek Bakım Seti 159 TL.
Manyetik Puzzle Süper Zeka Oyunu 9,95 TL.
Pilsan Üç Tekerlekli İlk Bisikletim 54,90 TL.
5'li Çek Bırak Metal Araba 39,90 TL.
Oyuncak Şato 29,90 TL
chef's Granit Karnıyarık Tenceresi 69,90 TL
chef's Kek Kalıbı 19,90 TL
Naturalove Erişte ve Makarna Makinesi 119 TL
Paşabahçe 12 Parça Çay Takımı 24,90 TL.
Özel Renk Katlanır Masa 85 TL.
Melamin Küçük tepsi 8,50 TL
Rakle 6'lı Desenli Limonata Bardağı 29,90 TL.
Naturalove Mermer Desenli Seramik Yuvarlak Sunum Tablası 18,90 TL.
A101 MARKETLER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 30 TEMMUZ 2020
Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV 4999 TL
HI-LEVEL 50UHL 650 Ultra HD Smart Led TV 2099 TL
Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL
13MP kameralı Honor 8S Cep Telefonu 1799 TL
SEG Bulaşık Makinesi 1499 TL,
Flavel Çamaşır Makinesi 1249 TL
Sinbo Ayaklı Vantilatör 149 TL.
Arzum Türk kahvesi Makinesi 99,95 TL.
Kiwi KTM 2910 Çay Makinesi 149 TL.
Arzum Starry AR1111 El Blender Seti 159 TL.
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 45 TL.
Raks Figo Kıl Temizleme Makinesi 15,95 TL.
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL
Kiwi Buharlı Temizleyici 169 TL.
Piranha Nostalji Radyo 99,95 TL
Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL.
Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL
Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık 139 TL.
Minderli Ahşap Ayakkabılık 109,95 TL.
Plastik Çekmeceli Ahşap Raf 119,95 TL.
Trend Sandalye 49,50 TL.
3 Kapaklı Gardrop 299,95 TL.
4 Raflı Kitaplık 79,95 TL.
Çalışma Masası 75 TL.
Askılı Salıncak 1399 TL
Metal Oturma Grubu 1649 TL.
Yatarlı 3 Kişilik salıncak 1499 TL.
Çizgili Plaj Sandalyesi 44,95 TL.
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL.
İki Kişilik Hamak 32,95 TL.
Ayarlanabilir Ayaklı Pota 29,95 TL
JWIN Teleskop 69,95 TL.
JWIN Katlanır Dürbün 64,95 TL.
JWIN Mobil Uyumlu Mikroskop 64,95 TL.
10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Çay 11,95 TL fırsatıyla
Saklama Kabı ve Çay Bardağı çeşitleri
Kombinet Dana Kuşbaşı ve Dana Kıyma
Meyve ürünlerindeki indirimler