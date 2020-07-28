‘Normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamalıyız’

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Sigorta sektörü geçtiğimiz 3 ay boyunca kimsenin deneyimlemediği olağanüstü bir süreçten geçmiş olup, sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışmaktadır. Dünyadaki güncel Covid- 19 vaka sayısı 7 milyonu geçerken, virüsün yayılış hızı sebebiyle genel tedirginlik hâlâ devam etmektedir. Bu durum tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmektedir" dedi. Normalleşme sürecinin başlamasının da son zamanlarda gündemi meşgul eden konuların başında geldiğini ifade eden Pamukçu, "Çalışma düzenlerinin küresel anlamda eskisi gibi devam etmeyeceği artık bütün sektörler tarafından kabul edilmekle birlikte, sigorta sektöründe de iş süreçlerinin tam anlamıyla evrim geçirmesi sektörümüzün başından beri beklediği en önemli etkilerden bir tanesidir" diye konuştu. Baturalp Pamukçu, bu sebeple sektör olarak çalışma düzenleri yeni normale adapte edilirken kontrollü olmanın da elden bırakılmaması gerektiğine değindi.