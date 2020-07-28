‘İstİkrarlı, sağlıklı büyüyoruz’

Koru Sigorta'nın ilk 3 ayda 5 farklı bölgede 672 acentenin katılımı ile gerçekleştirdiği strateji ve değerlendirme toplantıları, bu kez pandemi sebebiyle dijital ortamda düzenlendi. İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Kayseri, Denizli, Antalya, Konya ve Trakya bölgelerindeki acenteler ile ayrı ayrı düzenlenen ve acenteler tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılara, Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Bülent Bora, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ürün Yönetimi ile Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz ve Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu katıldı. Toplantılarda açılış konuşması yapan Bülent Bora, "Koru Sigorta'nın sektörde bir örneği daha yok, başlı başına bir başarı hikayesiyiz. 2016 yılında kapatılmak üzere olan bir şirketin yönetimini devralmamızdan itibaren istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde sektör ortalamasının üzerinde büyüyoruz, bugün de güçlü sermayemiz ile kâra geçmiş durumdayız. Bu yıl, 2 defa yaptığımız nakit sermaye artırımı ile sermayemiz 125 milyon liraya ulaştı" dedi. Erhan Çiftçioğlu da Ar-Ge yatırımlarına verdikleri öneme vurgu yaptı ve "Gerçek Ar-Ge'nin, ülkenin ihtiyacı ile sektörün ihtiyacının örtüşmesi ile oluştuğuna inanıyoruz. Sektörde bir ilk olan Fatura Güvence Sigortası da bu şekilde ortaya çıkmış bir üründür" diye konuştu.