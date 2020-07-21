TOKİ Bartın Merkez Ulus kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama!

TOKİ Bartın Merkez Ulus kura sonuçları isim listesi sorgula! TOKİ Bartın kura sonuçları merak ediliyor. Başkan Erdoğan himayesinde başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. Bartın'ın Merkez ve Ulus ilçesinde inşa edilecek toplam 300 konut için kura çekilişleri başladı. Haberimizden TOKİ Bartın kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini kontrol edebilirsiniz.

TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Bartın sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

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