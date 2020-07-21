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    • 21.07.2020 09:55
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    Merkez Ulus kura sonuçları isim listesi! ma!

    kura sonuçları sorgula! kura sonuçları isim listesi arama motorlarında en çok merak edilen konulardan birisi oluyor. 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor ve hak sahipleri belli oluyor. Kuraya başvuru yapan kişiler de hem kura çekilişini canlı izliyor hem de sonuçları merak ediyor. Bugünkü takvime göre Bartın ilinin Merkez ve Ulus ilçeleri için kura çekilişi yapılıyor. İşte, TOKİ Bartın kura sonuçları ekranı!

    TOKİ Bartın Merkez Ulus kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama!

    TOKİ Bartın Merkez Ulus kura sonuçları isim listesi sorgula! TOKİ Bartın kura sonuçları merak ediliyor. Başkan Erdoğan himayesinde başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. Bartın'ın Merkez ve Ulus ilçesinde inşa edilecek toplam 300 konut için kura çekilişleri başladı. Haberimizden TOKİ Bartın kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini kontrol edebilirsiniz.

    TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI

    Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Bartın sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SOSYAL MEDYADAN CANLI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

    Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

    Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

    TOKİ KURA TARİHLERİ

    21 Temmuz 2020: Bartın-Merkez/Ulus Abdipaşa, Kütahya-Simav, Çankırı-Merkez

    22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl

    23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez

    24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez
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