TOKİ Bartın Merkez Ulus kura sonuçları isim listesi! TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama!

TOKİ Bartın Merkez Ulus kura sonuçları isim listesi sorgula! TOKİ Bartın kura sonuçları merak ediliyor. Başkan Erdoğan himayesinde başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. Bartın'ın Merkez ve Ulus ilçesinde inşa edilecek toplam 300 konut için kura çekilişleri başladı. Haberimizden TOKİ Bartın kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini kontrol edebilirsiniz.
TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI
Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Bartın sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
SOSYAL MEDYADAN CANLI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.
TOKİ KURA TARİHLERİ
21 Temmuz 2020: Bartın-Merkez/Ulus Abdipaşa, Kütahya-Simav, Çankırı-Merkez
22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl
23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez
24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez