Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda Türkiye genelinde 59.623 bin personel alımı yapıldığına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımı için ilanlar yayımlandı ve başvuruların başladığına yer verildi. Peki ilanlara kimler başvuru yapabilir? Hangi kadrolara personel alımı yapılıyor? Başvuru nasıl yapılacak? İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR SAYFASINDA DUYURULDU
İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan özel sektör ile diğer kamu ilanlarına baktığımızda toplamda 59.623 personel, işçi ve memur alınacağına yer verildi.
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İŞKUR KADRO DAĞILIMI
59.623 personel alımında en fazla alım yapılan kadrolar şu şekilde:
Meslek Açık İş Sayısı
Acil Tıp Teknisyeni 20
Açık Hava Depo Görevlisi 5
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 32
Adalet Meslek Elemanı 2
Ağ Teknolojileri Elemanı 1
Ağ Veri Tabanı Yöneticisi 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 21
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
Ağaç Kurutma İşçisi 10
Ağaç Palet İmalatçısı 4
Ağdacı 6
Ağır Silah Bakım Onarımcısı 8
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 10
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 5
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 9
Ahşap Ambalaj İşçisi 6
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 19
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 24
Ahşap Doğrama İmalatçısı 11
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 1
Ahşap Ev İmalat İşçisi 1
Ahşap Ev İmalatçısı 3
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 1
Ahşap İskeletçi 30
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 8
Ahşap Kapı İmalatçısı 15
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 25
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 225
Ahşap Mobilya İmalatçısı 215
Ahşap Montaj Elemanı 58
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 5
Ahşap Yer Döşemecisi 1
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 4
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 314
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 2
Akrilik İplik Üretim İşçisi 10
Akrilik Tezgah Ustası 2
Aksesuar Şefi (Tekstil) 2
Aktar (Baharatçı) 6
Alakart Aşçısı 6
Alansız Ön Lisans 2
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 1
Alçı Sıva Uygulayıcısı 5
Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) 5
Almanca Öğretmeni 12
Alt Yapı Teknisyeni 2
Alüminyum Doğramacı 78
Alüminyum imalat işçisi 64
Alüminyum Kaynakçısı 18
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 5
Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü 1
Ambalajcı (El İle) 25
Ambalajcı (Makine İle) 31
Ambalajlama işçisi (el ile) 14
Ambar Sorumlusu 2
Ambar/Depo Görevlisi 507
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 1
Ameliyathane Teknisyeni 2
Anestezi Teknikeri 9
Anestezi Teknisyeni 1
Animatör-Eğlence Hizmetleri 6
Anketör 3
Apre Hazırlama İşçisi 1
Ara Ütücü 6
Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü 1
Araç Kabul Görevlisi 4
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 21
Araç Takip Görevlisi (Kargo) 2
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 6
Arazöz Şoförü 1
Arge Elemanı 29
Arge Şefi 3
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 320
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 7
Ark Kaynakçısı 12
Armadör İşçisi 3
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 31
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 25
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 9
Asansör Montaj İşçisi 12
Asfalt İşçisi 2
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 4
Asma Tavan Ustası (Metal) 1
Aşçı 384
Aşçı (Özel Hizmet) 1
Aşçı Yamağı (Çırağı) 5
Aşçı Yardımcısı 180
Aşçı (Yöresel Mutfak) 5
Aşçıbaşı 4
Aşçıbaşı Yardımcısı 1
Ateşçi (Dinamitçi) 2
Atıksu Arıtma Operatörü 12
Avize İmalatçısı 11
Avukat 4
Ayakçı (Tekstil) 18
Ayakkabı İmalatçısı 135
Ayakkabı Modelisti 1
Baca Temizleyicisi 2
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 12
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 2
Bahçıvan 90
Bakım Onarım Mühendisi 2
Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı 2
Balata İmal İşçisi 2
Balık Temizleme İşçisi 23
Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 1
Bankacılık ve Finans Uzmanı 2
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 22
Bant elemanı 7
Bant Şefi (Tekstil) 7
Bantçı - taşocağı 3
Barkodcu 18
Barmen-Barmaid 3
Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü 6
Basınçlı Dökümhane İşçisi (Seramik) 6
Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) 1
Baskı Operatörü - Tekstil 17
Baskıcı (Makineyle) -Cam 2
Baskıcı (Plastik) 1
Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 4
Başteknisyen 2
Bayan Kuaförü 36
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 8
Beden İşçisi (Genel) 11498
Beden İşçisi (İnşaat) 75
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 107
Beden İşçisi (Temizlik) 263
Bekçi 40
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 24
Benzinli Otomotiv Mekanikeri 8
Besicilik Teknikeri 1
Beton Boru Üretim Makinası Operatörü 2
Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 5
Beton Laboratuvar Test Elemanı 7
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1
Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 3
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 53
Beton Santral Operatörü 32
Beton Transmikser Operatörü 120
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 25
Betonarmeci 43
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 13
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 12
Bilgi İşlem Destek Elemanı 31
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 4
Bilgi Teknoloji Danışmanı 1
Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı 28
Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı 1
Bilgisayar Ağı Yöneticisi 1
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 12
Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 1
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 1
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 1
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 14
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 4
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 38
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 1
Bilgisayar Grafik Operatörü 1
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 7
Bilgisayar Mühendisi 54
Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri 2
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 3
Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) 1
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 14
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 3
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri 3
Bilgisayar Programcısı 43
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 1
Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 6
Bilgisayar Teknisyeni 36
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri 1
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 7
Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi 1
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 96
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 4
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 62
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 3
Bilişim Personeli 3
Bilişim Sistemleri Mühendisi 1
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 1
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 4
Bilişim Uzmanı 1
Bina Bakımcısı 2
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 29
Birim Sorumlusu 1
Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik 6
Bisiklet Tamircisi 5
Bisküvi İmalat İşçisi 150
Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) 1
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü 1
Biyokimyager 2
Biyolog 7
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 21
Biyomedikal Cihaz Teknikeri 4
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 2
Biyomedikal Mühendisi 4
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 2
Bizoteci 1
Bobin aktarma işçisi 17
Bobin Makinesi Operatörü 5
Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) 2
Bobin sarma işçisi - elektrik 3
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 8
Bobinaj Teknisyeni 7
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 48
Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü 4
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 15
Boru Kaynakçısı 34
Boru Kesme Makinesi İşçisi 1
Boru Kıvırma Makinesi İşçisi 6
Borverk (Bohrwerk) Operatörü 6
Boya dolum ve ambalajlama işçisi 7
Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 3
Boya Kurutma Fırını İşçisi 4
Boya Renk Ayar Elemanı 3
Boya Teknikeri 1
Boya Üretim Operatörü 3
Boya Üretim Sorumlusu 1
Boya ve Apre Operatörü 21
Boyacı-Metal 103
Boyahane Tesis Takip İşçisi 5
Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü 1
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 8
Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) 1
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 1
Börek Ustası 5
Branda Pvc Kaplama İşçisi 2
Briket İmal İşçisi 5
Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 5
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 7
Brülör Bakım Ve Onarımcısı 11
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 52
Bulaşıkçı (Stevard) 156
Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) 1
Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü 3
Büro İşçisi 111
Büro Memuru (Dış Ticaret) 2
Büro Memuru (Genel) 332
Büro Memuru (İdari İşler) 5
Büro Yönetimi Elemanı 13
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 96
Bütçe Uzmanı 1
Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi 5
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 49
Cam Elyaf İmal İşçisi 5
Cam Eşya Kesici (Makineyle) 4
Cam Filmi Uygulama Ustası 1
Cam Levha Kesici (Elle) 7
Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü 1
Cam Mamul İmalatçısı 38
Cam Tavcısı 1
Cam Temizleyici 2
Cam Üfleme Makinesi Operatörü 10
Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı 4
Camcı 25
Cankurtaran 22
Cast direktörü 2
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 6
Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 8
Cer Fitil Makinesi Ayarcısı 4
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 23
Cilacı 3
Cilt Bakım Elemanı 1
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 57
Ciltçi ( Mücellit ) 1
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 105
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 7
CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 2
CNC Freze Tezgahı Operatörü 164
CNC Kayar Otomat Operatörü 14
CNC Lazerle Kesme Operatörü 95
CNC Plazma Kesim Operatörü 28
CNC Programcısı 32
CNC Programcısı Yardımcısı 2
CNC Punch Makinesi Operatörü 14
CNC Router Operatörü 4
CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü 2
CNC Taşlama Operatörü 14
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 6
CNC Torna Tezgahı Operatörü 426
Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri 30
Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü 35
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 4
Çağrı Karşılama Personeli 1
Çağrı Merkezi Elemanı 360
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 727
Çağrı Merkezi Takım Lideri 1
Çamaşırcı (Genel) 22
Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci 1
Çapakçı 1
Çay Paketleme Makinesi Operatörü 2
Çay Servis Elemanı (Askıcı) 3
Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı 10
Çaycı 117
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 16
Çekmeci (İplik) 5
Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni 1
Çelik Hasır İmal İşçisi 3
Çelik Kapı Boya İşçisi 3
Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 3
Çelik Kapı Montaj İşçisi 13
Çelik Kaynakçısı 79
Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni 3
Çelik Yapı Teknik Ressamı 1
Çelik Yapılandırmacı 48
Çelikhane İşçisi 2
Çevirmen/Tercüman 6
Çevre Görevlisi 1
Çevre Mühendisi 36
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri 3
Çevre Sağlığı Teknisyeni 1
Çift İğne Makineci 13
Çiftçi (Hayvancılık) 10
Çiftçi (Tarla Ürünleri) 4
Çiftlik İşçisi (Genel) 6
Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) 2
Çiftlik Yöneticisi 1
Çikolata İmal İşçisi 17
Çivi Çakma Makinesi Operatörü 2
Çivi İmal Makinesi Operatörü 4
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 7
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 64
Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri 1
Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 10
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı 4
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 6
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 54
Çocuk Gelişimi Uzmanı 1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 5
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 25
Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı 2
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 14
Çorap Kontrolörü 3
Çorap Örme Makinesi Operatörü 19
Çöpçü 5
Çözgü Operatörü 2
Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 1
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 46
Danışma Görevlisi-Otel 2
Danışma Memuru 19
Danışman (Müşavir) 1
Dans Sanatçısı/Dansçı 5
Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah) 3
Değirmen İşçisi (Hububat) 1
Değirmen İşçisi (Makarna) 1
Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı 3
Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı 2
Demir Doğramacı 76
Demir Doğramacı (Mobilya) 6
Demir Dövme Presi Operatörü 4
Denetçi Yardımcısı 4
Denetmen 1
Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni 1
Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri 1
Depo Görevlisi (Gıda) 40
Depo Görevlisi (Hammadde) 20
Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 4
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 30
Depo İşçisi (Elleçleme) 94
Depo Sevkiyat Sorumlusu 189
Depocu (Giyim Üretim) 2
Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 8
Deri İşçisi 7
Dermokozmetik Uzmanı 1
Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) 2
Desinatör (Tekstil) 4
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 2
Deterjan Üretim İşçisi 2
Dış Lastik Tamircisi 7
Dış Ticaret Meslek Elemanı 46
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 3
Dış Ticaret Uzmanı 19
Diğer Ağaç İşlem İşçileri 5
Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri 1
Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri 1
Diğer Balıkçılar 1
Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 10
Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri 3
Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 1
Diğer Büro Memurları 1
Diğer Camcılar 10
Diğer Çatı İşçileri 2
Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri 1
Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 5
Diğer Elektrik Mühendisleri 1
Diğer Elektrik Teknisyenleri 30
Diğer Elektrik Tesisatçıları 14
Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 8
Diğer Elektronik Montörleri 2
Diğer Elektronik Teknisyenleri 15
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 4
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 10
Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri 2
Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 9
Diğer Hemşireler 3
Diğer Hizmet Müdürleri 1
Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri 4
Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri 1
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 377
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 400
Diğer İnşaat Boyacıları 7
Diğer İnşaat Teknisyenleri 6
Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 3
Diğer Kağıt İmalat İşçileri 7
Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 2
Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 10
Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 6
Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler 5
Diğer Kimya Mühendisleri 2
Diğer Kimyagerler 2
Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler 13
Diğer Kompozitörler 7
Diğer Lastik İmalat İşçileri 8
Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar 13
Diğer Madenciler Ve Taşocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) 3
Diğer Makine Teknisyenleri 6
Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. 6
Diğer Metal İşlemcileri 17
Diğer Metal Levha İşçileri 9
Diğer Metalurji Mühendisleri 1
Diğer Mobilya İşçileri 22
Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 9
Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 3
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 16
Diğer Muhasebeciler 6
Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar 1
Diğer Mühendisler 9
Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler 1
Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 3
Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 15
Diğer Öğretmenler 21
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 18
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 3
Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri 3
Diğer Sağlık Personeli 35
Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni) 1
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 3
Diğer Satış Nezaretçileri 55
Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) 17
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 35
Diğer Sınıf Öğretmenleri 1
Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler 1
Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar 3
Diğer Stok Memurları 1
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri 35
Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri 1
Diğer Taşımacılar 3
Diğer Teknik Hizmet Personeli 5
Diğer Teknik Ressamlar 1
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 11
Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 13
Diğer Üst Düzey Yöneticiler 3
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel 1
Diğer Yağlayıcılar 1
Dijital Baskı Operatörü 15
Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 37
Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı 2
Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 1
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 136
Dil ve Konuşma Terapisti 3
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 3
Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) 1
Direksiyon Eğitmeni 15
Direnç Alın Kaynakçısı 1
Direnç Kaynak Ayarcısı 1
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 35
Diş Hekimi Sekreteri 2
Diş Protez Cad-Cam Operatörü 2
Diyaliz Teknikeri 4
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 25
Dizel Otomotiv Mekanikeri 15
Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 2
Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli 1
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 4
Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi 2
Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni 4
Doğal Gaz Tesisatçısı 13
Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri 3
Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) 13
Dokuma Konfeksiyon Makineci 804
Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı 1
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 85
Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı 2
Dokumacı (El Tezgahı) 3
Dondurma Satış Elemanı 10
Dondurmacı 1
Dökme Beton İmal İşçisi 2
Döküm Modelcisi 3
Döküm Ocakçısı 5
Döküm Teknikeri 2
Dökümcü 60
Dökümcü (Metal) 39
Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü 1
Döner Ustası 19
Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 25
Döşemeci (Gemi) 2
Döviz Alım Satım Elemanı 5
Dövmeci 5
Duşakabin Montajcısı 14
Duvarcı 4
Düz Dikiş Makineci 284
Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 1
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 21
Ebe 26
Ebe-Hemşire 8
Eczacı 1
Eczacı Kalfası 11
Eczane Hizmetleri Teknikeri 3
Eczane İşçisi 5
Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 2
Egzoz Tamircisi 1
Eğitim Danışmanı 16
Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim 2
Ekmek Dağıtım Elemanı 3
Ekmek Ustası 19
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 79
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 43
El İlanı, Broşür Dağıtıcısı 1
El Nakışçısı 1
El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 11
El Ve Makine Nakışçısı 4
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 41
Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı 23
Elektrik malzemesi montaj işçisi 54
Elektrik Mühendisi 35
Elektrik Pano Elemanı 10
Elektrik Pano Mantajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) 1
Elektrik Pano Montaj Ustası 41
Elektrik Teknikeri 127
Elektrik Teknisyeni 202
Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi 1
Elektrik Tesisat Ustası 13
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 21
Elektrik ve Otomasyon Şefi 12
Elektrikçi (Genel) 575
Elektrik-Elektronik Mühendisi 48
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 204
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 9
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 25
Elektro Komponent Dizgi İşçisi 10
Elektro-Mekanik Montaj Ustası 1
Elektro-Mekanik Montajcısı 30
Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni 3
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 3
Elektronik Montörü (Genel) 9
Elektronik Teknisyeni 75
Elektronik Teknolojisi Teknikeri 22
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 18
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 1
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri 2
Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi 4
Elektrostatik Boya Operatörü 101
Elementer Sigorta Temsilcisi 2
Eloksal Kaplama İşçisi 3
Elyaf Sarıcı 1
Emaye İşçisi 5
Emaye Pistole İşçisi 3
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 14
Emlakçı/Emlak Komisyoncusu 4
Emprime Baskı Kalıpçısı 1
Endüstri Mühendisi 55
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 4
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni 3
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 15
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi 1
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 2
Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri 1
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 3
Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 4
Endüstriyel Otomasyon İşçisi 6
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 16
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta 2
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 3
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 8
Endüstriyel Tasarım Mühendisi 1
Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri 1
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 55
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 35
Enerji Sistemleri Mühendisi 1
Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri 1
Engelli Bakıcısı 6
Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü 1
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 26
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 4
Erkek Giyim Modelisti 2
Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı 1
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 46
Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı 2
E-Ticaret Meslek Elemanı 64
Etiket Dokuma Makinesi Operatörü 1
Etiketçi (Makineyle) 12
Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni 2
Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 50
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 2
Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 25
Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler 1
Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı 1
Evde Çocuk Bakım Elemanı 3
Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri 20
Fabrika Satış Temsilcisi 8
Fabrika/İşletme Müdürü 2
Fantezi Bükümcü 12
Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) 2
Fason Takip Elemanı (Tekstil) 29
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 18
Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 2
Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 7
Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 15
Ferforje Demir Ustası 5
Fermuar İmal İşçisi 2
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 90
Fiberglasçı 10
Fiksaj İşçisi 3
Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 6
Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı) 2
Filtre İmal İşçisi 8
Finans Hizmetleri Elemanı 1
Finans Uzmanı 2
Finansman Sorumlusu 2
Finansman Yöneticisi 1
Finisörcü (iplik) 5
Fitil (Flayer) Makineci 1
Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 4
Fizik Laboratuvarı Sorumlusu 1
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 20
Fizikçi 1
Fizyoterapi Teknikeri 1
Fizyoterapist 18
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi 23
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 4
Folyo Uygulamacısı 2
Forklift Operatörü 493
Formacı ( Çorap) 1
Fotoğrafçı 6
Föncü (Kuaför Elemanı) 1
Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 18
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 26
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 27
Galvanizci (Daldırma İle) 7
Garson (Servis Elemanı) 599
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2
Gaz Kompresör Operatörü 1
Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri ) 2
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1187
Gazete Dağıtıcısı 2
Gazeteci 4
Gelinlik Modelisti 2
Gelinlik Satıcısı 2
Gemi Donatımı Teknisyeni 2
Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni 1
Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı) 1
Gemi İnşaatı Teknikeri 2
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 2
İŞKUR İŞ İLANLARINDA ARANAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı.
İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR
Koronavirüs sebebiyle İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinde iş başvurusu işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple tüm başvurular online yapılmak zorunda. Online başvuru da çok kolaydır. Bu başvurular ilanlar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz İŞKUR ilanlarını bulma yolu kullanılarak ilanlar bulunur. Başvurulacak ilanın üzerine tıklandığında tüm detaylar bulunmaktadır. Sayfanın en altında işe başvur butonu vardır. O butonu tıklayınca işe başvurmuş olursunuz.