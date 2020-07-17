Koruma ve güvenlik görevlileri ve bekçiler dikkat!



Soru: Sabah Memurlar yöneticileri, Bakanlıkta personelde görevliyim. Sormak istediğim; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında koruma ve güvenlik görevlisi ile bekçi kadrolarında görev yapan personelin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında mı? Teşekkürler.

MEVZUAT

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3 üncü maddesinde "Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır… Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir…" hükmüne yer verilmiş, 10 uncu maddesinde ise özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar düzenlenmiştir. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarında özel güvenlik birimi kurulması halinde, bu birimde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru statüsünde personel çalıştırılması zorunlu hale gelmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları gösterilmiş? anılan maddede "Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder." ve "Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek? hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak? ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar." denilmek suretiyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH) ile Yardımcı Hizmetler Sınıfının (YH) hangi memurları kapsadığı hüküm altına alınmıştır.

İlaveten, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı kadro cetvelinde bekçi unvanlı kadroların hizmet sınıfı YH, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadrolarının hizmet sınıfı ise GİH olarak tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilen personelin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında olduğu, bekçi unvanlı kadrolarda istihdam edilen personelin ise anılan Kanunun kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.