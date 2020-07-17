İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, düzenlediği "İşbaşı Eğitim Programları" ile birçok kişiye mesleki eğitim veriyor. Peki, İŞKUR İşbaşı eğitim programı nedir? İşbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapılır? İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, düzenlediği "İşbaşı Eğitim Programları" ile birçok kişiye mesleki eğitim veriyor. Peki, İŞKUR İşbaşı eğitim programı nedir? Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR'dan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebiliyor. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan talep edebiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR'dan 16-70 yaş şartı onlarca şehre sınavsız personel alımı
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanıyor.
Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
İŞKUR işbaşı eğitim programı maaşı ne kadar?
Kurslara katılan kişiler 26 gün üzerinden 780 TL ile 2.870 TL cep harçlığı alacaktır. Ayrıca 160 günlük mesleki kurslara katılan kişiler de 4.800 TL ile 17.200 TL arasında cep harçlığı almaya hak kazanacaktır. Ancak bunun için gerekli şartları sağlıyor olmanız istenmektedir.
İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru nasıl yapılır?
15 yaşını doldurmuş olmak,
T.C vatandaşı olmak,
İş verenin aradığı özelliklerinde olmanız,
Emekli olmamak,
Yetiştirilecek mesleğe uygun özelliklerde olmanız,
Meslek ve iş danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmanız.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER
Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL)
Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödeniyor.
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanıyor.
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılabilir. İŞKUR'un İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.