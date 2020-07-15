iŞKUR kurumsal sitesi üzerinden belirlenen aralıklar ile güncel iş ilanları yayınlanır. Vatandaşların bu ilanları görüntüleyebilmesi ya da başvuruda bulunabilmesi için ilk adımda iş arayan veya işveren olarak sisteme kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi üzerinden iş ilanlarını takip edebilmek için iş arayan veya işveren olarak kişilerin sisteme giriş yapması beklenir. Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Açık iş ilanlarını görüntülemek ve başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt yapmak gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri ve iş ilanı başvuruları hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de