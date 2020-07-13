Yaklaşık 12 milyon emeklinin beklediği haber geldi. Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu.
SSK ve Bağ- Kur emeklileri, ikramiyelerini, 17-28 Temmuz'da zamlı maaşlarıyla birlikte alacak.
Memur emeklileri ise Temmuz ayı zam farkını, bayram ikramiyesini, Ağustos maaşını 28-29 Temmuz'da cebine koyacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 17-29 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.
Emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için ikramiyelerin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirten Selçuk, "Zamlı Temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz, Bağ-Kur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak" dedi.
MAAŞ ERKENE ÇEKİLDİ
Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Emekli Sandığı kapsamında olanların Ağustos'a ilişkin aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve bayram ikramiyeleri birlikte ödenecek. Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alanlara 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."