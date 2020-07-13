



MAAŞ ERKENE ÇEKİLDİ

Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Emekli Sandığı kapsamında olanların Ağustos'a ilişkin aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve bayram ikramiyeleri birlikte ödenecek. Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alanlara 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."