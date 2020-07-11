Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileriyle başlayacak. Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 24-28 Temmuz'da yapılacak.
TARİH AÇIKLANACAK
Ayrıca memur emeklilerine fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, 3 Temmuz'da açıklanan zam oranı beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi.
Emekliler yüzde 5.75'lik farklarını SGK tarafından duyurulacak tarihte alacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylık alanlara ise kapsadığı döneme göre 1, 2 ya da 3 aylık üzerinden aylık farkı yatırılacak.
Örneğin; en düşük emekli aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıktı. Bu maaşı alan emekli, aylık ödeme alıyorsa hesabına 153 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık fark alacaklara en az 459 lira ödenecek.