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    • Ekonomi
    • 11.07.2020 Gazete
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    ye 459 TL fark! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Yüzde 5.75 lı maaşlar lerine ayın 17’sinden, Bağ-Kur emeklilerine 24’ünden itibaren ödenecek. lerine de zam farkı var. 3 aylık fark alacaklara en az 459 lira yatırılacak. Peki, emeklilere yapılacak olan ödemeyle birlikte en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...



    Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileriyle başlayacak. Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 24-28 Temmuz'da yapılacak.



    TARİH AÇIKLANACAK
    Ayrıca memur emeklilerine fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, 3 Temmuz'da açıklanan zam oranı beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi.



    Emekliler yüzde 5.75'lik farklarını SGK tarafından duyurulacak tarihte alacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylık alanlara ise kapsadığı döneme göre 1, 2 ya da 3 aylık üzerinden aylık farkı yatırılacak.



    Örneğin; en düşük emekli aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıktı. Bu maaşı alan emekli, aylık ödeme alıyorsa hesabına 153 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık fark alacaklara en az 459 lira ödenecek.



    ERKEN MAAŞ MÜJDESİ GELEBİLİR
    Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Memur emeklileri de maaşını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu nedenle Ağustos ayında ödenecek aylıkların Temmuz sonuna çekilmesi söz konusu olabilecek.
    Haberler Ekonomi Emekliye 459 TL fark! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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