



TARİH AÇIKLANACAK

Ayrıca memur emeklilerine fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, 3 Temmuz'da açıklanan zam oranı beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi.