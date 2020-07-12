ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Erkek sigortalılara erken emeklilik avantajı sunan askerlik borçlanması için kişilerin resmi başvurularını iletmesi gerekir. Sigortalılık statüsüne göre başvuru şekillerinde değişiklik olduğunu söylemek mümkündür. Hizmet akdine bağlı olarak 4A veya kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışan sigortalılar ya da hak sahipleri, askerlik borçlanması başvurularını Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden iletirler. Kamu görevlileri veya hak sahipleri ise; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına başvurularını yapabilirler.

Bizzat yapılan başvurunun yanında online yöntemlerin de önü açılmıştır. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından desteklenen e-Devlet'teki "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfası üzerinden başvurular yapılabilir. Bu başvuru yönteminde kişilerin e-Devlet şifresi ile T.C. kimlik numarası bilgilerine ihtiyaç vardır.