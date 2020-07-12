65 yaş ve üzeri vatandaşlara 2135 TL maaş desteği!

Emeklilik hakkı olmayan yaşlı ve muhtaç vatandaşlara yönelik sunulan 2135 TL maaş desteği hakkında detaylar sıklıkla araştırılıyor. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında geliştirilen bu projede yaşlı, bakıma muhtaç, T.C vatandaşı olan ve geliri, sigortası olmayan tüm 65 yaş ve üzeri vatandaşlara maaş desteği sağlanıyor. Ancak vatandaşların geneli bu maaştan habersizken, bir kısmı da nereden ve nasıl başvuru yapacağı hakkında fikir sahibi değildir.

65 yaş ve üzeri maaş desteği için başvuruda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlıklara yapabilirsiniz. Başvuruda bulunmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar yanlarına T.C kimlik numaralarının yazılı olduğu nufüs cüzdanlarını alarak Kaymakamlıkta yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma birimine ulaşarak başvurusunu kolayca yapabilir. Eğer kişi kendisi başvuruda bulunacak kadar sağlıklı durumda değil ise, yaşlının vasisi yaşlılık maaşı için başvuru talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Nitekim vasi başvurularında, mahkeme kararı ile vasi olunduğuna ilişkin resmi belgenin ibrazı talep edilir. Aksi halde başvuru kabul edilmez. Başvurulardan sonra gerekli araştırmalar yapılıp olumlu olması haline maaş direk bağlanır. Başvuru sonuçları ise, başvuru tarihi itibari ile yaklaşık bir aylık süre zarfında neticelenip bildiriliyor.