1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek. Peki sosyal yardım başvuruları ne zaman sonuçlanacak? E Devlet başvuru ekranından sonuç sorgulama işlemi de yapılabiliyor mu? 1000 TL sosyal yardım, TC Kimlik No ile sonuç sorgulama yapılabiliyor mu? Emekliler 1000 TL sosyal yardım başvurusu yapabiliyor mu? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1000 TL YARDIM BAŞVURULARI SÜRÜYOR
İhtiyacı olan vatandaşların müracaatını turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapması gerekmektedir.
E DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA
Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.
SOSYAL YARDIM NASIL ALINACAK?
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.
Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
SOSYAL YARDIMI KİMLER ALABİLECEK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.
Hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.
Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.