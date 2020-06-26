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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 Gazete
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    ’in yeni başkan Mehmet Kalyoncu

    Gayrimenkul ve 'nin () Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu seçildi.

    GYODER’in yeni başkan Mehmet Kalyoncu
    Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin () Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu seçildi. Görevini büyük bir heyecanla yürüteceğini belirten Kalyoncu, şunları söyledi: "GYODER 20 yılı aşkın tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün önde gelen girişimcileri, yöneticileri ve profesyonellerinin, sektörün gelişimi için bir araya geldiği çok kuvvetli bir dernek haline geldi. Öncelikli hedefimiz, GYODER'in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını artırmak, çalışmalarımızı el birliğiyle, çok daha güçlü ve aktif şekilde sürdürmektir."
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