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    • Ekonomi
    • 23.06.2020 Gazete
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    Kurban 975 lira

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, "Vatandaşlarımız 'tdv. org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da kurban vekaleti verip katılım sağlayabilirler" dedi.

    Kurban 975 lira
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, "Vatandaşlarımız 'tdv. org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da kurban vekaleti verip katılım sağlayabilirler" dedi.
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