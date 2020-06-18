Yazlıklara sertifika geldi

sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin Erikli ve Yayla sahillerindeki kiralık yazlıklarda Covid-19 ile mücadele kapsamında 'sertifikalı ev' modeli uygulanıyor. Emlakçılar, evleri kontrol ettikten sonra tatilcilere kiraya veriyor, belediye ekipleri de uygunluğunu denetliyor."Yatak sayısı kadar misafir alacağız. Her evin kiralanmadan önce 4 saat temizlenmesi için süre ayrılacak. Suyundan terliğine, havlusuna kadar her şey ambalajlı olacak" dedi. Emlakçıda evlerikiraladıklarını ifade etti.