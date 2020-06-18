Yazlıklara sertifika geldi

Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin Erikli ve Yayla sahillerindeki kiralık yazlıklarda Covid-19 ile mücadele kapsamında 'sertifikalı ev' modeli uygulanıyor. Emlakçılar, evleri kontrol ettikten sonra tatilcilere kiraya veriyor, belediye ekipleri de uygunluğunu denetliyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Yatak sayısı kadar misafir alacağız. Her evin kiralanmadan önce 4 saat temizlenmesi için süre ayrılacak. Suyundan terliğine, havlusuna kadar her şey ambalajlı olacak" dedi. Emlakçı Kudret Uybaş da evleri günlük 200-400 liraya kiraladıklarını ifade etti.