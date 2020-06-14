Market denize indi

sezonunun açılmasıyla tatilcilere yönelik hizmetler de çeşitleniyor. Sosyal mesafenin de önem kazandığı şu günlerde marketler teknelerle denizden hizmet veriyor.'nın denizdeki marketi Mavi,'teki 20 farklı koydaki teknelerle adalardaki altı adet restoran iskelesine bağlanıp ürün ve hizmetlerini ulaştıracak. Toplam 50 metrekare alışveriş alanına sahip olan 16 metre uzunluğundakiMavi, paketli yaş sebze ñ meyveden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılıklardan kuru gıdaya hijyen ürünlerinden deniz ñ plaj ürünlerine kadar yüzlerce farklı çeşit ürünüyle müşterilerine hizmet götürüyor.