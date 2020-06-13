Hektaş’tan tohum hamlesi

Hektaş, TAGEM'den Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını 6 yıllığına satın aldı. Süre sonunda sözleşmeyi uzatma hakkına da sahip olduğunu duyuran Hektaş, silajlık mısır tohum pazarında söz sahibi olacak. Hektaş, Sunset Kimya Tarım Ürünleri'ni de satın aldı. OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, "Hektaş olarak tescillenen yeni tohumlarımızı önümüzdeki yıl itibarıyla birer birer piyasaya sürmeye başlayacağımıza inanıyoruz" dedi.



Levent Ortakçıer