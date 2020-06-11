TVF Başkanı duyurdu! 10 milyar dolarlık yatırıma Singapur modeli

RUSYA VARLIK FONU İLE YOLA DEVAM

Rusya Varlık Fonu ile yapılan anlaşmanın iki ülkeye de yatırım yapan bir süreci içerdiğini anımsatan Sönmez, bu dönemde Türkiye'ye olan yatırımları öncelendirmek için durumu yavaş şekilde ilerlettiklerini ifade etti. Sönmez, "Sözleşme pazarlığı devam ediyor. Herhangi bir şekilde iptal etmedik, rafa da kaldırmadık. Görüşmeler sürüyor. Salgın döneminde yurtiçine yatırım yapalım istiyoruz, bundan dolayı biraz ağırdan alıyoruz. Ama bununla ilgili herhangi negatif bir durum da yok" diye konuştu.



İPEK YOLU'NDA MİLYARLIK ANLAŞMA

Türkiye'yi İpekyolu Projesi'nin ayrılmaz parçası olarak konumlandırmak gerektiğini kaydeden Sönmez, "Çin tarafından şu ana kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım yapılmış. Pakistan'a 60 milyar dolar civarında. Türkiye maalesef bunun sermaye yatırımlarında 3-3.5 milyar dolar civarında bir kısmını çekebilmiş durumda. Varlık Fonu bunun ilk stratejik adımını tam da Kovid döneminde yani Çin'in İhracat Kredi Sigorta Şirketi Sinosure ile yaptı. Şirketin yapacağı enerji, maden ve petrokimya projelerinde kullanmak üzere 5 milyar dolarlık bir çerçeve anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.