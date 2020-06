TVF Başkanı duyurdu! 10 milyar dolarlık yatırıma Singapur modeli

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Adana-Ceyhan'da 10 milyar dolarlık yatırımı içeren petrokimya projesi için düğmeye bastı. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Bakü -Tiflis-Ceyhan, Kuzey Irak petrolleri, bölgeye yukarıdan gelecek potansiyel bir hat. Gaziantep'te müthiş bir petrokimya üretimi var. Orada Singapur modeli yani Jurong Adası ya da bir Hollanda'daki Port of Rotterdam gibi bir projeyi başlatmak üzere düğmeye bastık. Uuslararası danışmanlarla bu anlamda fizibilite çalışmamız devam ediyor" dedi.



AT YARIŞINI SATMAYACAĞIZ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fonun yol haritasını anlatan, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sönmez, 49 yıllığına lisansı fona devredilen at yarışlarını satmayacaklarını da belirterek, "Milli Piyango'yu satmadık, at yarışını da satmayacağız. Sadece işletmesini özel sektöre veriyoruz. Ben tarla çocuğuyum 'icara vermek' de diyebilirsiniz buna..." dedi. Haralarda 75 bin kişinin çalıştığını, aileleriyle beraber 600 bin kişilik nüfusu beslediklerini dile getiren Sönmez, şöyle konuştu: "Lisansların sahibi devlet olmalı, jokey lisansının da... Bu modelle karaborsa, kayıp kaçak önlenecek. Profesyonel hizmet alımı ve bir ciro taahhüdüyle bu işin yapılmasını öngörüyoruz." Sönmez, pandemi döneminde kredi musluklarını açarak vatandaşların, işletmelerin yanında yer alan kamu bankalarının çekirdek sermayesini artırmak amaçlı 21 milyar sermaye desteği sağladıklarını da ekledi.