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    • Ekonomi
    • 11.06.2020 Gazete
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    Ev fırsatçısına dava

    Kamu bankaları konut kredisinde tarihi avantajlar sunarken, fırsatçılar da harekete geçti. Bazı konut satıcıları fiyatları artırdı. Avukat Enes Akdemir, konut fiyatlarını artıran fırsatçılar hakkında şahit ifadesi ve delille dava açılabileceğini belirterek, "Birkaç gün önce 200 bin olan bir gayrimenkulün şu anda 300 bin lira olduğunu öğreniyoruz. Bu durum mağduriyetlere sebep veriyor. Bu ciddi bir fırsatçılık, ilkesizlik ve vicdansızlık" dedi.

    Ev fırsatçısına dava
    Kamu bankaları konut kredisinde tarihi avantajlar sunarken, fırsatçılar da harekete geçti. Bazı konut satıcıları fiyatları artırdı. Avukat Enes Akdemir, konut fiyatlarını artıran fırsatçılar hakkında şahit ifadesi ve delille dava açılabileceğini belirterek, "Birkaç gün önce 200 bin olan bir gayrimenkulün şu anda 300 bin lira olduğunu öğreniyoruz. Bu durum mağduriyetlere sebep veriyor. Bu ciddi bir fırsatçılık, ilkesizlik ve vicdansızlık" dedi. Mağduriyet yaşadıklarını düşünenlerin hukuki yollara başvurmalarını isteyen Akdemir, "Dünyanın her yerinde hukuk kuralları bir mağduriyeti kabul etmemektedir" diye konuştu.
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