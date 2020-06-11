Ev fırsatçısına dava

bankaları konut kredisinde tarihi avantajlar sunarken, fırsatçılar da harekete geçti. Bazı konut satıcıları fiyatları artırdı., konut fiyatlarını artıran fırsatçılar hakkında şahit ifadesi ve delille dava açılabileceğini belirterek, "Birkaç gün önce 200 bin olan bir gayrimenkulün şu anda 300 bin lira olduğunu öğreniyoruz. Bu durum mağduriyetlere sebep veriyor. Bu ciddi bir fırsatçılık, ilkesizlik ve vicdansızlık" dedi. Mağduriyet yaşadıklarını düşünenlerin hukuki yollara başvurmalarını isteyen Akdemir, "Dünyanın her yerinde hukuk kuralları bir mağduriyeti kabul etmemektedir" diye konuştu.