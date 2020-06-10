Sosyal mesafeye bileklik çözümü

teknoloji girişimi'ın yeni ürünü Skadi akıllı bileklik,yeni normal çalışma düzeninde fabrika veplazalar başta olmak üzere çalışanların sosyalmesafe kuralına uymalarını sağlıyor.Şirketlere iş sürekliliği noktasındayardımcı olan Skadi'nin yıl sonunakadar 50 ülkeye ihraç edilmesihedefleniyor."1 ayda çeşitlibüyüklükteki sektör, kurumve şirketlerden, 10 bininüzerinde sipariş alan yeniakıllı bilekliğimiz ile çalışansağlığı ve iş güvenliğini tamanlamıyla sağlarken, ihracatile ülkemize katma değersağlamayı hedefliyoruz" dedi.