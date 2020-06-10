Sosyal mesafeye bileklik çözümü

Türk teknoloji girişimi Thread in Motion'ın yeni ürünü Skadi akıllı bileklik, yeni normal çalışma düzeninde fabrika ve plazalar başta olmak üzere çalışanların sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlıyor. Şirketlere iş sürekliliği noktasında yardımcı olan Skadi'nin yıl sonuna kadar 50 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Şirket CEO'su Kadir Demircioğlu, "1 ayda çeşitli büyüklükteki sektör, kurum ve şirketlerden, 10 binin üzerinde sipariş alan yeni akıllı bilekliğimiz ile çalışan sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlarken, ihracat ile ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz" dedi.