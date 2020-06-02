Mayıs ayında ihracat şampiyonu sektör belli oldu! 1 milyar 202 milyon dolar...
Türkiye'nin 2020 Mayıs ayı dönemine ilişkin ihracat rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlarda en fazla ihraç edilen ürünlerin otomotiv endüstrisi sektörüne ait olduğu belirtilirken, sektörün ihracat tutarı 1 milyar 202 milyon 942 bin dolar oldu.
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 1 milyar 202 milyon 942 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 1 milyar 202 milyon 942 bin dolarlık ihracata imza attı.
Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 177 milyon 318 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 840 milyon 203 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.
Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 13,4 ile yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 71,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 45,2'lik azalışla 7 milyar 120 milyon 709 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde, toplam ihracatın 15,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 21,4'lük düşüşle 1 milyar 581 milyon 57 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 40,5'lik azalışla 272 milyon 798 bin dolarlık ihracat yapıldı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 milyon dolar ile Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602,9 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,4'e yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak'ın da yer aldığı tam 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 4,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45,4 seviyesine düştü.
İllerin ihracatına bakıldığında, mayıs ayında 13 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 3 milyar 822 milyon dolarla İstanbul, 626 milyon dolarla Kocaeli ve 589 milyon dolarla İzmir oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 981 artışla 42 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 460 artışla 38 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 324 artışla 7 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane'de yaşandı.
160 ÜLKEYE 2,9 MİLYAR TL İLE İHRACAT YAPILDI
Mayıs ayında 160 ülkeye ihracatta 2 milyar 926 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 4 bin 929 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. Miktar bazında ihracat ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 düşüşle 10,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde avro/dolar paritesinin negatif etkisi 129 milyon 451 bin dolar oldu.
TİM verilerine göre, 2019 -2020 mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 31 MAYIS
SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER
2019
2020
Değişim ('20/'19)
Pay(20) (%)
2018 - 2019
2019 - 2020
Değişim ('20/'19)
Pay(20) (%)
I. TARIM
2.011.074
1.581.057
-21,4
15,9
22.797.877
23.167.100
1,6
14,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
1.253.631
1.052.007
-16,1
10,6
14.983.683
15.550.777
3,8
9,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
590.709
500.274
-15,3
5,0
6.803.549
6.792.750
-0,2
4,1
Yaş Meyve ve Sebze
140.745
159.560
13,4
1,6
2.081.563
2.413.308
15,9
1,5
Meyve Sebze Mamulleri
138.481
100.361
-27,5
1,0
1.559.059
1.574.844
1,0
1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri
117.731
74.366
-36,8
0,7
1.434.997
1.351.497
-5,8
0,8
Fındık ve Mamulleri
132.553
120.816
-8,9
1,2
1.635.431
2.203.910
34,8
1,3
Zeytin ve Zeytinyağı
27.920
19.922
-28,6
0,2
316.052
262.854
-16,8
0,2
Tütün
96.526
69.794
-27,7
0,7
1.054.055
855.176
-18,9
0,5
Süs Bitkileri ve Mam.
8.965
6.914
-22,9
0,1
98.977
96.439
-2,6
0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
230.803
161.708
-29,9
1,6
2.587.493
2.333.092
-9,8
1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
230.803
161.708
-29,9
1,6
2.587.493
2.333.092
-9,8
1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
526.641
367.342
-30,2
3,7
5.226.701
5.283.231
1,1
3,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
526.641
367.342
-30,2
3,7
5.226.701
5.283.231
1,1
3,2
II. SANAYİ
12.998.081
7.120.709
-45,2
71,5
139.036.676
124.831.060
-10,2
75,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
1.184.561
547.890
-53,7
5,5
12.394.879
10.773.129
-13,1
6,5
Tekstil ve Hammaddeleri
786.344
369.134
-53,1
3,7
8.338.970
6.977.638
-16,3
4,2
Deri ve Deri Mamulleri
162.501
61.365
-62,2
0,6
1.692.771
1.452.216
-14,2
0,9
Halı
235.716
117.391
-50,2
1,2
2.363.138
2.343.275
-0,8
1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
1.933.606
1.177.318
-39,1
11,8
19.087.552
19.086.214
0,0
11,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
1.933.606
1.177.318
-39,1
11,8
19.087.552
19.086.214
0,0
11,5
C. SANAYİ MAMULLERİ
9.879.914
5.395.501
-45,4
54,2
107.554.245
94.971.717
-11,7
57,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
1.621.098
840.203
-48,2
8,4
17.795.747
15.696.750
-11,8
9,5
Otomotiv Endüstrisi
2.753.078
1.202.942
-56,3
12,1
30.796.693
26.241.295
-14,8
15,8
Gemi ve Yat
53.979
58.173
7,8
0,6
1.071.999
1.018.902
-5,0
0,6
Elektrik Elektronik
1.041.385
671.842
-35,5
6,7
11.350.799
10.391.294
-8,5
6,3
Makine ve Aksamları
780.365
432.330
-44,6
4,3
7.717.280
7.282.114
-5,6
4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller
827.434
499.214
-39,7
5,0
8.235.190
7.650.874
-7,1
4,6
Çelik
1.355.663
817.769
-39,7
8,2
15.909.332
12.393.111
-22,1
7,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
353.999
250.369
-29,3
2,5
3.240.070
3.411.226
5,3
2,1
Mücevher
360.377
225.456
-37,4
2,3
4.368.389
3.934.600
-9,9
2,4
Savunma ve Havacılık Sanayii
248.697
112.428
-54,8
1,1
2.312.339
2.435.995
5,3
1,5
İklimlendirme Sanayii
473.295
278.650
-41,1
2,8
4.637.223
4.410.741
-4,9
2,7
Diğer Sanayi Ürünleri
10.545
6.124
-41,9
0,1
119.183
104.815
-12,1
0,1
III. MADENCİLİK
458.634
272.798
-40,5
2,7
4.470.027
4.037.630
-9,7
2,4
Madencilik Ürünleri
458.634
272.798
-40,5
2,7
4.470.027
4.037.630
-9,7
2,4
T O P L A M (TİM*)
15.467.790
8.974.564
-42,0
90,1
166.304.581
152.035.790
-8,6
91,7
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı