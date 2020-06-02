Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu! Mayısta yüzde 10 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini belirterek, "Mayısta ihracatımız, Kovid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mayıs ayı dış ticaret verileriyle Türkiye'nin ihracatında en kötünün geride kaldığını ve toparlanmaya başlanıldığını ifade eden Pekcan, "Mayısta ihracatımız, Kovid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, mayıs ayı dış ticaretine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İhracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 66,3'ten yüzde 74,3'e yükseldi. Bununla beraber, mayısta iş günü bazında ihracatımız nisana göre yüzde 28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktı. Mayısta nisana göre, AB'ye ihracat yüzde 17,3 yükselirken, Fransa'ya yüzde 71,5, Belçika'ya yüzde 57,9, İngiltere'ye yüzde 54,7, ABD'ye yüzde 45,6 artış gösterdi."