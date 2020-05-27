



İLAVE 600 TL ÖDENİYOR

Ayrıca tüberküloz hastalarına şartları taşımak kaydıyla ilave aylık 600 lira bakım yardım verilebiliyor. Bir başka destek ile de kronik rahatsızlığı sebebiyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli karşılanıyor. Faturalar aylık 200 liraya kadar destekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tüberküloz veya SSPE hastalığı olan 6 bin 564 kişiye yardım yapıyoruz. Cihaza bağımlı 2 bin 135 kişinin de faturalarına destek sağladık" dedi.

