İKİNCİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü 31 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. 3 Ağustos'ta ise bayram bitecek. İkramiyelerin bu tarih aralığında yatırılması beklenirken Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.

YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİLEKÇEYE DİKKAT!

Ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.

KİM, NE ALACAK?

Emekli: 1.000 TL

Ölüm aylığı (% 75): 750 TL

Ölüm aylığı (% 50): 500 TL

Ölüm aylığı (% 25): 250 TL

2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

EMEKLİLER 2020 YILINDA NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Emekli maaşı alacak olanlar eğer 24 Mayıs 2020 tarihinden önce emekli oldukları takdirde 2 ikramiye yani 2 bin lira emekli maaşı ikramiyesi alırken 24 Mayıs 2020 tarihinden sonra emekli olanlar ise sadece 1 kere emekli maaşı ikramiyesi almış olacak. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar emekli olamayanlar ise 2020 yılı içinde ikramiye alamayacak. Emekli maaşı ikramiye tutarı her bayram öncesin bin lira olarak hesaplara yatırılacak.



Emekliye en az 220 TL | 2020 emekli ek ödemesi AGİ ile eşitlenecek mi?

2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonlarını zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerden, ek ödeme dahil aylığı bin 500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi.

ÇALIŞANLAR GİBİ

2 farklı formül gündemde. Ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da maaşın yüzde 10'una çıkarılması... Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.

TÜED GÜNDEME TAŞIDI

Ek ödemenin AGİ ile eşitlenmesi talebini, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) gündeme taşıdı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5'lik ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi, bekar bir işçi için 220 lira. Çalışanlarda en düşük vergi indirimi tutarı 220 lirayken, bin 500 lira aylık alan bir emeklinin yüzde 4 karşılığı ek ödemesi aylık 60 lira. Ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz."