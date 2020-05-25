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    • 02.07.2020 14:41
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    Emekliye 2020 güncel eş ve çocuk yardımı kaç TL? Milyonlarca emekliye ...

    Memurlar Temmuz'da ına almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. Talepler hayata geçerse 2 çocuğu olan, 422 lira e kavuşabilecek... Hem hem memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınan bu talep için verilecek karar merakla bekleniyor.

    SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye yüzleri güldüren 422 lira ek gelir müjdesi! Gözler orada!

    Milyonlarca emekliye 422 lira müjdesi geldi. Ocak ayında artan maaşlar ve 2. promosyonu alan emekliler gözlerini şimdi de eş ve çocuk yardımına çevirmiş durumda. Eğer 'aile yardımı' hayata geçerse, emekliler promosyon ve bayram ikramiyesinin ardından bir ek gelire daha kavuşacak. Detaylar takvim.com.tr'de

    EK GELİR İMKANI

    Eğer 'aile yardımı' hayata geçerse, emekliler promosyon ve bayram ikramiyesinin ardından bir ek gelire daha kavuşacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), çalışırken yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirterek, "Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" diyor.

    GÖZLER KPDK'DA

    Memur konfederasyonları da toplu sözleşme masasına da taşıdığı "Kamu görevlilerine ödenen aile yardımı emeklilikte de sürsün" talebinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında karara bağlanmasını bekliyor.

    EŞ-ÇOCUK PARASI ARTACAK

    Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor. Temmuz'da bu tutarlar en az yüzde 4 artacak. Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.4'ü bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 422,87 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak

    YENİ EMEKLİYE 2 BİN LİRA

    Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişi, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken ödemeyle 7-11 Nisan'da cebine koyarken; emekli adayları için de fırsat kaçmış değil. Bu ay ve Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.
    Haberler Ekonomi Emekliye 2020 güncel eş ve çocuk yardımı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam...
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