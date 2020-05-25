1997 Aralık SSK girişliyim. 5313 prim günüm var (tavandan) ve SSK devam ediyor. 2018 Mayıs civarı şirket ortaklığı miras kalmasından dolayı Bağ- Kur sorumluluğum da olmuş. SSK prim günüm dolduktan sonra 54 yaşıma kadar herhangi bir gün SSK primi ödenmezse otomatikman Bağ-Kur'a mı geçmiş olurum? Sanırım bu dezavantajlı bir durum. Emekli maaşım düşecek mi ikili mecburiyetten dolayı? Bunların önüne geçmek için ne yapmak lazım? Tuğrul ÜÇÜNCÜOĞLU

SSK'lı çalışmaya devam ettiğiniz sürece primleriniz SSK olarak değerlendirilir. Ancak işten ayrılır ve şirket ortaklığınız devam ederse bu kez Bağ-Kur primi yatırırsınız. Son 7 yıllık sigortalılık süresince 3.5 yıl hangi kurum olursa oradan emekli olursunuz. Maaş açısından değil ama prim açısından Bağ-Kur daha uzun sürüyor. Yani SSK'lı olarak 5900 gün size yeterken, Bağ-Kur'da 9000 gün gerekecek.

5 yıl çalıştığım işyerinde sigortam 1.5 yıl yatırıldı. 2014 yılında işyerinden ayrıldım. Geri kalan günleri alabilir miyim? İşyeri kapandı. Cemil GONCAL

Eğer sigortanız bildirildi ve primleriniz yatırılmadıysa fiilen çalıştığınızı belirterek hizmet tespiti yaparsınız. Ancak hiç sigorta bildirilmediyse 5 yıllık bir zaman aşımı var. Siz elinizdeki bilgi ve belgelerle SGK'ya müracaat ederek hizmet tespiti isteyin.

1987 SGK girişli, 1972 doğumluyum. Toplamda 9000 günüm var. Askerliği borçlanmam maaşı artırır mı? Şaban BURSA

Askerlik borçlanması eğer sigortadan önce askerlik yapılmışsa emekliliği 1 yıl öne alıyor. Onun dışında prim eksiğiniz yoksa askerlik borçlanmasına gerek yok ki şu anda sizin askerliği yatırmanız boşuna cebinizden para çıkmasına yol açar, emekli maaşını da artırmaz. Artırsa bile yatırdığınız paraya değmez.

BORÇLANMA EKLENİYOR

Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor.

Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ- Kur'lu, hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir.

Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor.

Birleştirilen çalışmalara askerlik/doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.

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