Çalışanlar için en önemli beklenti bir an önce emekli olabilmektir. Bu anlamda erken emeklilik ile ilgili gelişmeler ve haberler yakından takip ediliyor. Erken emekli olabilmek için en önemli kriter 1999 tarihinden önce sigorta girişi olarak belirlendi. Detaylar takvim.com.tr'de
ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?
Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:
3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.
15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.
Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.
Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.
Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.
1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?
1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:
Erken emekli olma fırsatı elde ederler.
Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.
Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.
KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİYOR?
9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapmış olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 sigorta prim günü ödemelerini tamamladıkları tarihler emekli olacakları yaşın belirlenmesinde önem teşkil ediyor.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.06.2011 tarihinden sonra tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.